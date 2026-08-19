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Kaynak: İHA

Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde yer alan bir ikamette, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüyerek bitişikteki iki eve daha yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda Çankırı il merkezi, Korgun ilçesi ve Çardaklı beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yerleşim yerine ulaşan ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken; 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Bölgedeki bir inek, bir buzağı ve dört kedi ise yangında telef oldu. Bölgede güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Afet bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yazıharman, ciddi boyutta maddi hasarın oluştuğunu belirtti. İhbarın alınmasıyla birlikte çevre ilçe ve belde belediyelerinin desteğiyle hızla müdahale ettiklerini aktaran Yazıharman, ekiplerin yoğun çabası sayesinde alevlerin söndürülerek durumun kontrol altına alındığını ifade etti.