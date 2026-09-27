Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 27-28 Eylül tarihleri arasında Çankırı genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.