Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 27-28 Eylül tarihleri arasında Çankırı genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Çankırı için kuvvetli yağış uyarısı
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Çankırı’da beklenen kuvvetli yağış sebebiyle yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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