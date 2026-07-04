Kaynak: Haber Merkezi

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan belediye personeli Sadık Can Köksal'a ilişkin açıklama yaptı.

Güner, yaptığı açıklamada, testlerin negatif çıktığını, evde bir suç unsuru bulunamadığını, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Güner, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

TESTLER NEGATİF, EVDE SUÇ UNSURU YOK

2 Temmuz 2026 akşam saatlerinde gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sadık Can Köksal hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Köksal'a, bazı mecralarda yer alan spekülasyonların aksine, yasa dışı madde kullanımı haricinde hiçbir suçlama veya soru yöneltilmedi.

Gözaltı işleminin ardından Köksal'a hem Ankara’da hem de İstanbul’da iki ayrı uyuşturucu testi yapıldı. Her iki testin sonucu da negatif çıktı. Evinde yapılan arama sonucunda da yasa dışı maddeye veya herhangi bir suç unsuruna dair en ufak bir bulguya rastlanmadı.

TEK "DELİL" SOYUT BİR İDDİA: "UYUŞTURUCU KULLANIRDI"

Hayatının hiçbir döneminde yasa dışı madde kullanmadığını belirten Köksal'ın bu beyanı, tıbbi raporlar ve emniyetin yaptığı aramalarla kesin olarak doğrulanmışken, mahkemeden çıkan tutuklama kararı büyük bir şaşkınlık yarattı.

Tutuklamaya gerekçe olarak sunulan tek unsurun, kimliği belirsiz bir gizli tanığın sadece “Sadık Can Köksal uyuşturucu kullanırdı” şeklindeki soyut, tutarsız ve hiçbir maddi kanıta dayanmayan iddiası olduğu öğrenildi.

'HAKLILIK ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAKTIR'

"Hayatının hiçbir döneminde yasa dışı madde kullanmadığını beyan eden ve yapılan test sonuçları ile toplanan deliller de bu beyanını doğrular nitelikte olan çalışma arkadaşımız, aksi yönde soyut ve mesnetsiz bir gizli tanık beyanı dışında hiçbir delil bulunmamasına rağmen tutuklanmıştır. Gerçeğin ve haklının er ya da geç ortaya çıkacağına olan inancımızla yaşanan süreci kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız."