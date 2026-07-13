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Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında bulunduğu 30 kişi; “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

“MAL VARLIĞIM BAŞKAN SEÇİLMEDEN ÖNCE OLUŞTU”

Hüseyin Can Güner, emniyette kendisine yöneltilen mal varlığı sorusuna ilişkin yaptığı açıklamada, geçimini belediye başkanlığı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkı gelirleriyle sağladığını söyledi.

Güner ifadesinde, mirastan kalan bir daireden kira geliri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mal varlığım belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştir. Kripto hesabım yoktur.”

MAL VARLIĞI DETAYLARINI PAYLAŞTI

Güner’in ifadesinde adına kayıtlı taşınmaz ve araçlara ilişkin de bilgi verdiği belirtildi. Başkan Güner’in; Keçiören’de miras yoluyla kalan dairenin 3/4 hissesi, İzmir Seferihisar’da 500 metrekare arsa, 06 plakalı Hyundai Bayon marka araç üzerine kayıtlı mal varlıkları arasında bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Güner, söz konusu taşınır ve taşınmazların tamamının belediye başkanı seçilmeden önce edinildiğini ifade etti.

“İHALELERİN HAZIRLANIŞI VE YAPILMASINDAN BİLGİM YOKTUR”

Çankaya Belediye Başkanı Güner, soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen ihale süreçleriyle ilgili soruya da yanıt verdi. İhale süreçlerinin kendi belirlediği bir işlem olmadığını savunan Güner, şu ifadeleri kullandı:

“Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim.”

Güner, ihale süreçlerinin ilgili müdürlükler tarafından hazırlandığını ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Soruşturmayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.