Bu sabah erkenden seyahat sebebiyle havaalanına doğru yola çıktım. Kahvaltı etmemiştim. Havaalanında beklediğimiz alanda da doğru dürüst yiyecek bir şey olmayacağını biliyordum. Dedim ki, belki uçakta bir şeyler yerim. Hani şu afilli afilli seçeneklerden. Bilmem ne sandviçler, çikolatalı, Nutellalı, süslü püslü bir şeyler… Tam o sırada yolun kenarında bir simitçi gördüm.

Acı bir fren yaptım, arabayı durdurdum. Koşarak indim. “İki simit, dört tane de üçgen peynir,” dedim. Poşete koydurup aldım. Simitler sıcacıktı, o kendine has kokuları burnuma tüttü.

Sabırsızlıkla havaalanına geçtim. Küçük cam bardakta bir çay söyledim. Üçgen peynirlerimi açtım ve dünyanın en özel, en güzel kahvaltılarından birini ettim.

Sonra düşündüm. “Ben neden bugüne kadar simidi hiç yazmadım?”

Canım simidim. Ne kadar da yuvarlaksın, ne kadar da güzelsin. O susamların, o kendine has kokun, çıtır çıtır kabuğun, içindeki yumuşacık hamurun…

Anlayacağınız üzere ben ağır derecede karbonhidrat bağımlısıyım. Bunu kabul ediyorum. Hamur işi denince akan sular duruyor bende. Börek, mantı, poğaça, açma, peynir bombası… Hepsine ayrı ayrı zaafım var. Hatta birçoğuyla ilişkim tehlikeli boyutlarda.

Ama hepsini yan yana koyduğumda simit açık ara öne geçiyor. Çünkü simidin saflığı var. Kendine has bir memleket havası ve natürelliği.

Belki pekmezli suya batırılıp susama bulanmasından, belki fırında kızarırken çıkardığı o kokudan, belki de çocukluğumuzdan beri hayatımızın bir yerinde olmasından. Bilemiyorum.

Her ısırıkta başka bir lezzet alıyorum. Çocukluğumun, okul yolunun, vapurun, sabah telaşının tadı. Yanında mutlaka ince belli, küçük cam bardakta tavşankanı bir çay var. Belki de ayran.

Simidin tarihi epey eski. Osmanlı döneminden beri İstanbul’un sokaklarında, fırınlarında, çarşılarında kendine yer bulmuş. 16. yüzyıla kadar uzanan kayıtlarda simitten ve simitçilerden söz ediliyor. Düşünsenize, bizden yüzlerce yıl önce de birileri sabah evinden çıkmış, bir simit almış, belki yanında bir parça peynirle karnını doyurmuş. Belki bir öğrenci cebindeki son parayla simit alıp ikiye bölmüş, yarısını arkadaşına vermiş. Çünkü simidin böyle bir artısı da var. Paylaşılabiliyor.

Yıllardır öğrencinin, işçinin, memurun, yolcunun, sabah erkenden dükkânını açan esnafın can simidi olmuş. Az parayla karın doyurmuş. Bir çayın yanında koca bir öğün olmuş. Bazen kahvaltı, bazen öğle yemeği, bazen de akşam eve dönene kadar insanı idare eden en yakın arkadaş.

Ülkemizde her şehrin simidi farklı. İzmir’de gevrek diyorlar. Adı bile çıtır çıtır. Ankara simidi daha koyu renkli, daha sert, pekmez tadı daha belirgin. İstanbul simidi başka. Karaköy simidi başka. Bağdat Caddesi simidi başka. (Bunu uydurdum ama neden olmasın?) Rize simidi var, Trabzon simidi var. Susamsız olanı var, sütlü olanı var. Kimi incecik, kimi tombul, kimi sert, kimi yumuşak. Hepsi birbirinden güzel.

Ama en güzeli Allah’ın simidi işte.

Simit.

Bir de simitçi. Düşünsenize, başka hangi yiyeceğin satıcısı bu kadar hayatımızın içinde?

Başında kocaman bir tepsiyle dolaşan, sokaklarda bağıran, vapur iskelesinde bekleyen, okul kapısında duran simitçiler… Eskiden simit tepsisiyle sokak sokak gezen simitçiler vardı. Tepsinin üzerinde üst üste dizilmiş simitler, birini çekip aldığınızda diğerleri hafifçe yer değiştirirdi. Kâğıda sarıp uzatırlardı… O kâğıdın bile ayrı bir kokusu vardı.

Ya vapur simidi. İstanbul’da vapura binip martılara simit atmayan var mıdır, bilmiyorum. Simidin bir parçasını yer, bir parçasını martıya ayırırsın. Martı havada kapar, sen de hayatında ilk kez böyle bir şey görmüşsün gibi sevinirsin.

Bence hepimizin simitle ilgili bir anısı vardır. En güzel yemekleri yiyebileceğimiz, en pahalı restoranlara gidebileceğimiz zamanlarda bile içimizden bir sesin “Şimdi şöyle sıcacık bir simit, yanında da beyaz peynir olsa…” dediği anlar olmuştur.

Çünkü insan kendini ait hissettiği şeyi yemek ister.

Yuvarlak bir hamur. Biraz susam, biraz pekmez, biraz un, biraz su.

İşte nasıl oluyorsa bütün bir memleket bu yuvarlağın içine sığıyor.

“Simitçi, Kahveci, Gazozcu” şarkısı bile var. Simit diye bir kültür var, simit diye bir hatıra var.

Simidin büyük iddiaları yok. Ben şuyum, ben buyum, içimde şu var, üstümde bu var demiyor. Kimseye hava atmıyor. Zenginin de simidi aynı, fakirin de. Öğrencinin de, profesörün de. Sabah işe koşanın da, tatilde keyif yapanın da.

Bir simit, bir peynir, bir çay.

Bazen insanın bütün ihtiyacı bu kadar.

Bu sabah havaalanında, çayımı içerken, üçgen peynirimi açıp sıcacık simidimden parça koparırken bir kez daha anladım.

Mutluluk basit ve elimizin altında.

Canım simidim.

Simit candır, simit güzeldir.

Ve simit memleketimdir.