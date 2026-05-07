Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuva, 10 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da başlayacak birinci tur karşılaşmalarıyla start alacak. Zekâ ve stratejinin ön planda olduğu bu kadim oyunda, her yaştan katılımcı galibiyet için ter dökecek.

"AİLE İÇİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Turnuvaya dair açıklamalarda bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mangalanın kültürel derinliğine vurgu yaptı. Sandıkçı, şu ifadeleri kullandı:

"Canik Mangala Turnuvası’yla sevince ortak oluyor, aile içi iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlıyoruz. Mangala sadece bir oyun değil, aynı zamanda taşıdığı değerlerle önemli bir kültürel mirastır."