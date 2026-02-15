Kan donduran olay Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Nisan ayında yaşanmıştı. 28 yaşındaki Doktor Muhammed Mustafa Duman'ın, hayvanseverler aracılığıyla sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup şiddet uyguladığı iddiası gündem oldu.

Mynet'in haberine göre, tutuklanan doktor Duman, müstehcenlik ve birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme suçlarından 17,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı.

CANİ DOKTORUN CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

9 yıl, 9 ay hapis ve 20 bin 550 lira para cezası alan sanık doktorun cep telefonundan yaklaşık 43 bin müstehcen görüntü çıktı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen mahkeme, cani doktorun 9 yıl 9 ay hapis cezasını 4 yıl 4 aya düşürdü. Karara tepki yağıyor.