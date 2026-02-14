Ovalı’yı ilk kez doktorda gördüğünü söyleyen tecrübeli futbolcu, onu tanıyabilmek için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi. Doktora özellikle ricada bulunduğunu anlatan Erkin, sırf tanışma fırsatı yakalayabilmek için saatlerce beklediğini Ovalı’dan beklediği ilgiyi göremediğini ifade etti.

O gün İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ulaşımı neredeyse felç ettiğini belirten Erkin, taksi ve araç bulmanın zorlaştığını söyledi. Büyük aracını teklif ederek oradaki herkesi evlerine bırakabileceğini söylediğini Ovalı’nın bu teklife yanaşmadığını esprili bir dille anlattı.

“EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ”

Sonunda doktorlarının devreye girdiğini aktaran Erkin, unutamadığı o anı şu sözlerle özetledi: Tanışmaları için ortam hazırlanmıştı, elini uzattı ancak karşılık bulamadı. Elinin havada kaldığını söyleyen Erkin, Ovalı’nın sadece “En büyük Beşiktaş” diyerek karşılık verdiğini ve o anın hafızasına kazındığını belirtti.