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Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, 37 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Futbola Manisaspor altyapısında başlayan Caner Erkin, kariyeri boyunca CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

Kulüp kariyerinde toplam 628 maça çıkan deneyimli sol bek, 45 gol ve 133 asistlik katkı sağladı. Mücadeleci ve hırslı yapısıyla tanınan Caner, kariyeri boyunca 163 sarı kart ve 16 kırmızı kart gördü.

Başarılı kariyerine 10 kupa sığdıran Caner Erkin; 3 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Rusya Kupası, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

A Milli Takım formasını 63 kez terleten Caner Erkin, milli kariyerini 2 gol ve 11 asistle tamamladı.