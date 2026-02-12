TFF, bu hafta oynanacak profesyonel lig karşılaşmaları öncesinde, vefat eden eski milli futbolcular Candemir Berkman ve Ömer Kaner anısına saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Türk futbolunun değerli isimlerinden; A Millî Takımımız ile Galatasaray ve Vefa kulüplerinin eski oyuncusu Candemir Berkman ile A Millî Takımımız ile Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski oyuncusu Ömer Kaner'in vefatı nedeniyle 13, 14, 15 ve 16 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türkiye Futbol Federasyonu



