Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Berkman’ın naaşı, Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törende konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek“Maalesef Candemir abimizi kaybettik. Galatasaray’a verdiği emekler, attığı imzalar ve terlettiği formalar çerçevesinde bugün burada kendisini anmak ve ebedi yolculuğuna uğurlamak için bir aradayız. Kendisini Dolmabahçe Stadı’nda defalarca seyretmiş bir Galatasaraylıyım. Galatasaray Spor Kulübü’nde göreve geldikten sonra da birçok kez kendisiyle istişare etme fırsatı buldum. Her gelişinde, eğer yaptığımız yanlışlar ya da hatalar varsa, “Başkan, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım” diyerek samimiyetle fikirlerini paylaşırdı. Bu anlamda defalarca bir araya geldik. Sporcu kimliğinin yanında müstesna bir kişiliğe sahipti. Bünyat kardeşim de çok güzel ifade etti; duruşu, karakteri, doğallığı… Gerçekten iyi bir Galatasaraylıydı. Bugün onu aramızdan uğurluyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli ailesine sabırlar temenni ediyorum. Türk futbolunun ve Türk futboluna emek veren herkesin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun. Tekrar tüm Galatasaray camiasına ve kıymetli ailesine sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.