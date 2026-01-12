Gazeteci İsmail Saymaz X hesabından bugün "Gazeteci arkadaşımız Candaş Tolga Işık, bir süredir tedavi gören babası Emin Işık’ı kaybetti. Emin amcaya Allahtan rahmet, sevgili arkadaşım Candaş’a ve ailesine sabır diliyorum" diyerek Işık'ın babasının vefatını duyurdu.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu operasyonuna her gün bir başka isim ekleniyor. Bazı kişilerin ismi soruşturmada geçmemesine rağmen hedefte yer alanlar arasında olduğu iddiaları ortaya atıldı. O isimlerden birisi de gazeteci Candaş Tolga Işık olduğu iddia edildi. Peki, Candaş Tolga Işık kimdir, kaç yaşında?

CANDAŞ TOLGA KİMDİR?

Candaş Tolga Işık, 3 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Kars Digor’lu. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Yurt dışında genetik mühendisliği eğitimi gördü. Sunucu mühendislik mesleğini tercih etmeyerek, televizyon dünyasına ışık yaktı. “ Az Önce Konuştum” programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

2010 yılında sunucu Burcu Kapu ile evlendi. Candaş Tolga Işık, 2012 yılında ise ayrıldı.

2002 yılında bir yerel radyo istasyonunda habercilik yapmaya başladı. Ardından Best FM ve RadyoTime’da çeşitli radyo programları hazırlayıp sundu. 2009’da Alem FM’de Güçlü Mete ile birlikte Kripto Odası isimli programı sunmaya başladı.

“Beşiktaş Platformu Genç Profesyoneller” tarafından düzenlenen ödül töreninde Yılın TV Programcısı Ödülü gazeteci Candaş Tolga Işık aldı. 2015 yılında 3 ayrı üniversitenin öğrencilerinin oylarıyla “Türkiye’nin en başarılı, genç siyaset yazarı” ödülünü kazandı.

Mayıs 2013 yılında köşe yazılarından oluşan İthal Edilmiş Korkular Ülkesi isimli kitabını çıkarttı. 2009’da TV8’de Bunu Konuşalım isimli politik sohbet programını hazırlayıp sunmaya başlayarak televizyon dünyasına geçiş yaptı. Ekim 2012’de Kanaltürk’e geçti. 2014 yılında KAFA dergisini kurdu. 2015 yılında FİTBOL dergisini çıkartırken, bir yandan da TARİH dergisini alarak derginin yayın hayatına devam etmesini sağladı.

2006-2020 yılları arasında Posta’da yazarlık yaptı. 2016-2019 yılları arasında, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi olarak İletişim departmanında Basınla ilişkiler ve Beşiktaş medyasından sorumlu görevinde bulundu.

21 Nisan 2020 tarihinde gazete yönetimiyle karşılıklı anlaşarak gazeteden ayrıldığını açıkladı. 2021 yılında “Liyakat” isimli bir kitap yazdı. Candaş Tolga Işık şu anda Kafa Radyo’da Güçlü Mete ile Kripto Odası programında gündemi yorumluyor ve TV100’de “Az Önce Konuştum” adlı programı sunuyordu ve 2024 yılında oradan ayrılıp Ekol TV ile anlaştı ve az önce konuştum isimli programı burada sunmaya başladı.

Pazar akşamları, yine Ekol TV’de Sergen Yalçın ile beraber 10 Numara adlı futbol programını sunarken, yine Sergen Yalçın’la ve Çağıl Özge Özkul’la Kafa Sports’ta Falso adlı programı sundu.