Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerini iftar programında ağırladı. Duygu dolu anlara sahne olan programda konuşan Candan Başkan, “Kökünü, geçmişini ve vefasını unutan bir toplumun geleceği olmaz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ve Yaşlılar Haftası’nın anlamını özel bir buluşmayla taçlandırdı. 11 ilçede kurulan ‘Gönül Sofraları’nın ardından düzenlenen son iftar programında Başkan Yüceer, huzurevi sakinleriyle aynı sofrada bir araya geldi.

CANDAN BAŞKAN: “BİRLİK VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ YAŞIYORUZ”

Programda katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Candan Başkan, “Çok kıymetli büyüklerim, sevgili ablalarım, abilerim, amcalarım, teyzelerim, değerli çalışma arkadaşlarım… Bu mübarek Ramazan ayında, böylesine anlamlı bir günde sizlerle aynı sofrada buluşmaktan büyük bir mutluluk ve huzur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bir arada olmak bize güç veriyor, geleceğe dair umudumuzu artırıyor. Bu Ramazan’da 11 ilçemizde kardeşlik sofraları kurduk; birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşıyoruz. Bugün de bu güzel sofrayı sizlerle paylaşmak istedik.” dedi.

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ SİZİN GÜVENİNİZ”

Konuşmasında yaşlılara yönelik hayata geçirilen hizmetlere de değinen Başkan Yüceer, kendilerine duyulan güvenin en büyük motivasyonları olduğunu vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana siz kıymetli büyüklerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Evde bakım hizmetlerimiz, emeklilerimize pazar desteğimiz, berber hizmetimiz ve özellikle onkoloji hastalarımıza yönelik hasta nakil araçlarımızla; kim ihtiyaç duyuyorsa, hangi yaşta olursa olsun hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Biraz önce aranızda dolaşırken ‘Seni daha çok görmek istiyoruz’ diyen abim oldu. Bu söz benim için çok kıymetli. Sizlerin bizievladı olarak görmesi, bize duyduğunuz güven en büyük motivasyonumuz. Sizler bizim baş tacımızsınız. Biz de sizi annemiz, babamız, en kıymetli büyüklerimiz olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“VEFASINI UNUTAN TOPLUMUN GELECEĞİ OLMAZ”

Candan Başkan, toplumun değerlerine sahip çıkmanın öneminin altını çizdiği konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Çünkü biliyoruz ki kökünü, geçmişini ve vefasını unutan bir toplumun geleceği olmaz. Çok şükür ki bizim kültürümüz; sevgi, saygı ve vefa üzerine kurulu. İyi ki varsınız. Bu mübarek günde aynı lokmayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu birlik ve dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. Rabbim bu güzel günlerin hürmetine ülkemize, sizlere ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket nasip etsin. Şimdiden bayramınızı da kutluyorum. Nice bayramlarda, yine böyle güzel sofralarda birlikte olmayı diliyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.”

Programa Candan Başkan ve huzurevi sakinlerinin yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül ile Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bürokratları katıldı.