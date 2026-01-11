Devre arasında savunma hattına takviye yapmak isteyen Barcelona, Hansi Flick'in talebi doğrultusunda 31 yaşındaki Joao Cancelo'yu yeniden kadrosuna katıyor. 2023/24 sezonunda İspanyol ekibinde kiralık oynayan Portekizli isim, her iki bekte de oynayabiliyor.

NET TARİH

Mundo Deportivo'nun haberine göre Joao Cancelo'nun tıbbi kontrolleri Pazartesi günü yapılacak, 30 Haziran'a kadar kiralık olarak Barça formasını giyecek yıldızın resmi tanıtımı ise Salı günü gerçekleşecek. Kulüp bu kapsamda basın etkinliği düzenleyecek. Başta Cuma planlanan süreç, kalan sözleşme detayları nedeniyle birkaç gün gecikti.