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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Canan Kaya ile eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger'in de aralarında bulunduğu çok sayıda X hesabına erişim kısıtlaması getirildi.

Erişim engelinin hesapların tamamını değil, bir bölümünü Türkiye ile sınırlı olacak şekilde etkilediği belirtildi. Söz konusu hesaplara Türkiye üzerinden erişilemezken, bazı hesapların X tarafından Türkiye'de görünmez hale getirildiği ifade edildi.

ESKİ TMSF YÖNETİCİSİNİN HESABI DA LİSTEDE

Erişim kısıtlaması getirilen hesaplar arasında eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger'in hesabı da yer aldı.

Güzeldülger'in hesabına yönelik erişim kısıtlaması, fon soruşturmasına ilişkin operasyon, gözaltı ve tutuklamaların sürdüğü bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti.