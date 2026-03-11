Prof. Dr. Canan Karatay, doğal beslenme önerileriyle sık sık gündeme gelerek bazı gıdalara dikkat çekiyor.
Canan Karatay'ın gizli silahı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!
Canan Karatay özellikle kış aylarında tüketilmesini öneriyor... Kelle paçanın kolajen gücü, sarımsağın antibiyotik etkisi ve limonun C vitaminiyle birleşiyor; ortaya hem lezzetli hem de tam koruma sağlayan bir bağışıklık kalkanı çıkıyor...
Posta'nın haberine göre, kelle paça çorbasının özellikle limon ve sarımsakla tüketildiğinde etkisi artıyor.
Çorbanın hem bağışıklığı artırdığı hem de vücuda enerjisi verdiği biliniyor.
Kelle paça ürk mutfağının en eski ve en besleyici çorbalarından biri olarak kabul ediliyor.
Kaynatması uzun saatler süren bu çorba, kemik, kolajen ve mineral bakımından çok zengin.
Eklenen limon ve sarımsak, hem lezzetine lezzet katıyor hem de bağışıklığı güçlendiren etkileriyle çorbanın şifasını daha da artırıyor.
Limon ve sarımsak bir araya geldiğinde ortaya tam bir "bağışıklık dopingi" çıkıyor.
Kelle paça, bağışıklık sistemini destekliyor ve özellikle kış aylarında hastalıklara karşı büyük bir direnç oluşturuyor.
İçeriğindeki kolajen sayesinde eklem ve kemik sağlığına iyi geliyor. Bu yüzden özellikle kırık tedavisi sürerken hastalara yardımcı oluyor.
Bu çorbayı içenler kendilerini uzun süre tok tuttuğunu söylüyor.
Kışın soğuk havalarda vücudu ısıtıyor.
Sarımsak ve limonla birlikte tüketince grip ve soğuk algınlığını atlatmada yardımcı oluyor.
Eklem ağrılarının hafiflemesine yardımcı oluyor.
Kemik kırıklarının iyileşme sürecini hızlandırıyor.
Sıvı kaybı yaşayan eklemleri destekliyor.
İçeriğindeki yüksek protein, vitamin ve mineraller (özellikle çinko ve magnezyum) bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı doğal bir kalkan oluşturur.
Vücudun savunma mekanizmasını diri tutar.
"Güzellik çorbası" desek pek de abartmış olmayız. Bol miktarda bulunan kolajen;
Cildin esnekliğini artırarak yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Saçların ve tırnakların daha güçlü, sağlıklı uzamasını sağlar.
SİZ YİNE DE DİKKATLİ TÜKETİN!
Kelle paça oldukça besleyici ve kalorili bir yemektir. Ayrıca kolesterol ve yağ oranı yüksek olabildiği için kalp-damar rahatsızlığı olanların ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmeden önce doktoruna danışması veya porsiyon kontrolü yapması önemlidir.
BESİN DEĞERİ NEDİR?
1 porsiyon (yaklaşık 1 tabak / 250 ml) kelle paça çorbasının besin değerleri şöyle:
Kalori: 180 – 220 kcal
Protein: 15 – 18 gram
Yağ: 12 – 15 gram
Doymuş yağ: 4 – 6 gram
Karbonhidrat: 1 – 3 gram
Kolajen: 3 – 6 gram
Kolesterol: 60 – 90 mg
Sodyum (Tuz): 350 – 500 mg
Kalsiyum: 40 – 70 mg
Fosfor: 120 – 170 mg
Demir: 1 – 2 mg
Çinko: 1 – 2 mg
B12 Vitamini: 0.8 – 1.5 mcg