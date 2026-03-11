Canan Karatay'ın gizli silahı: Limon ve sarımsakla hastalıklara meydan okuyun!

SİZ YİNE DE DİKKATLİ TÜKETİN!

Kelle paça oldukça besleyici ve kalorili bir yemektir. Ayrıca kolesterol ve yağ oranı yüksek olabildiği için kalp-damar rahatsızlığı olanların ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmeden önce doktoruna danışması veya porsiyon kontrolü yapması önemlidir.