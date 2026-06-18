Canan Karatay açıkladı: İşte 10 yaş gençleşmenin sırrı olan o besin

Sağlıklı yaşam önerileriyle sık sık adından söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez de cilt sağlığına özen gösterenler için önemli ipuçları paylaştı. Ünlü profesör, yaptığı açıklamalarda cildi koruma altına alan özel bir besine dikkat çekti.
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Sağlıklı yaşam önerileriyle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan çıkışlarına bir yenisini ekleyerek "En iyi gıda mühendisi doğadır" dedi ve cilt yaşlanmasını durduran mucizevi besini paylaştı.Kaynak: Diğer
Bir televizyon programında dile getirdiği "Gıda mühendisliği diye bir kavram kabul edilemez, en başarılı gıda mühendisi doğanın kendisidir" ifadesiyle akademik çevrelerin ve meslek odalarının büyük tepkisini çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bilim camiasında hararetli bir tartışma başlattı.
Sözcü'de yer alan habere göre, doğal beslenmenin cildi ve hücreleri içeriden dışarıya nasıl yenilediğini her fırsatta söyleyen Karatay, zamana meydan okumak isteyenler için doğanın en gizemli mucizelerinden birini işaret ediyor: Kivi!
Prof. Dr. Canan Karatay tarafından tavsiye edilen bu metodun özünde, kivinin doğada bulunan en zengin C vitamini ve antioksidan kaynaklarından biri olması yer alıyor.
Karatay, cildin diri kalmasını sağlamak, kırışıklıklar ile sarkmaları engellemek adına bu meyvenin haftada bir veya iki defa, bilhassa günün sabahtan akşama kadar olan zaman diliminde düzenli biçimde yenmesini öneriyor.
Meyvede bulunan zengin bileşenler, yaşlanmaya yüz tutmuş ve hasara uğramış hücreleri anında devre dışı bırakarak vücuttaki sağlıklı hücre miktarını yukarı taşıyor. Hücrelerdeki yıpranmaları süratle tamir eden bu metot, adeta doğal bir kolajen desteği işlevi görüyor.
Kivinin kökeni sayılan Çin'de yaşayanların pürüzsüz ve sıkı bir cilt yapısına sahip olmasının temelinde, bu meyveyi düzenli olarak tüketmeleri bulunuyor. Kivi, kana dahil olan lifler bakımından son derece zengin bir yapıya sahiptir. Bunun yanı sıra, göz ve cilt sağlığının korunmasında hayati rol oynayan lutein ile zeaksantin pigmentlerini de bünyesinde barındırır.
Meyvenin içerdiği zengin vitamin ve mineraller ise adeta bir eczaneyi andırıyor. Sadece bir porsiyon kivi tüketerek vücudunuza kazandırdığınız bileşenler şunlardan oluşuyor:
-C Vitamini: 92.7 mg (Bağışıklık ve kolajen sentezinin anahtarı)
-K Vitamini: 40.3 µg
-Potasyum: 312 mg
-Lutein ve Zeaksantin: 122 µg
-A, E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum ve demir mineralleri.
İŞTE O CİLT MASKESİ
Kivinin bu hücre yenileyici ve anti-aging etkisinden cilt yüzeyinde doğrudan yararlanmak isteyenler için popüler bir ev yapımı maske tarifi de bulunuyor. Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bu doğal formül şu şekilde:
Malzemeler:
-1 adet olgunlaşmış yumuşak kivi
-1 tatlı kaşığı süzme bal
-1 yemek kaşığı ev yoğurdu (Cildi derinlemesine
nemlendirmek için)
Uygulanışı:
Kiviyi bir çatal yardımıyla iyice ezerek püre haline getirin. İçerisine süzme balı ve yoğurdu ekleyerek homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Temizlenmiş cildinize (göz çevresi hariç) dairesel hareketlerle uygulayın. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra cildinizi ılık suyla durulayın. Karatay'ın da vurguladığı gibi, doğanın sunduğu bu en saf mühendislik harikası, düzenli kullanımda cildinizin elastikiyetini geri kazandıracaktır.