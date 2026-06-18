Canan Karatay açıkladı: İşte 10 yaş gençleşmenin sırrı olan o besin

Prof. Dr. Canan Karatay tarafından tavsiye edilen bu metodun özünde, kivinin doğada bulunan en zengin C vitamini ve antioksidan kaynaklarından biri olması yer alıyor.

Karatay, cildin diri kalmasını sağlamak, kırışıklıklar ile sarkmaları engellemek adına bu meyvenin haftada bir veya iki defa, bilhassa günün sabahtan akşama kadar olan zaman diliminde düzenli biçimde yenmesini öneriyor.