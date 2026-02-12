Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nın kaderini belirleyecek kritik gün geldi.

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre; Baraj havzasında işletilmesi planlanan altın-gümüş madeni projesine karşı açılan davada, 13 Şubat Cuma günü bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirilecek.

ÜÇÜNCÜ KEZ YARGI YOLUNDA

Koza Altın İşletmeleri tarafından Serçiler ve Terziler köyleri mevkisinde yürütülmek istenen proje, daha önce yargı engeline takılmıştı. 2017 yılında verilen ilk "ÇED Olumlu" kararı, bölgenin baraj havzası ve su toplama alanı içerisinde olması gerekçesiyle mahkeme tarafından iki kez iptal edilmişti. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeye üçüncü kez onay vermesi üzerine yaşam savunucuları, Çanakkale Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları yeniden iptal davası açtı.

UZMANLAR VE ÇEVRECİLER ALARMDA

Maden sahasının baraja yaklaşık 1.400 metre mesafede yer alması, ağır metallerin yeraltı sularına karışma riski ve yaklaşık 93 hektarlık orman alanının yok edilecek olması endişelerin merkezinde yer alıyor.

İnceleme öncesi açıklama yapan çevre örgütleri, kent sakinlerini keşif alanına davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Suyumuza sahip çıkıyoruz.”

BİLİRKİŞİ RAPORU DAVANIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK

Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen uzman heyetin hazırlayacağı rapor, hem davanın sonucunu hem de şehrin tek su kaynağının geleceğini doğrudan etkileyecek.

Çanakkale Barosu ve Kazdağları Ekoloji Platformu temsilcileri de sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, su kaynaklarını tehdit eden projeye karşı hukuki mücadelenin süreceğini vurguladı.