Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kent Müzesi, 2025 yılında 34 bin 325 ziyaretçi ağırladı.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, yazılı açıklamasında müzenin turizmde önemli bir destinasyon haline geldiğini vurguladı.

Tarihi yapının özellikle yaz aylarında Saros Körfezi'ne gelen turistlerin uğrak noktası olduğunu belirten Avcı, "Yıl boyunca her yaş grubundan 34 bin 325 ziyaretçiyi ağırladık. Keşan Kent Müzesi eğitime ve sanata da katkı sundu." dedi.

Atölye çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin yıl boyu proje faaliyetlerini müzede yürüttüğünü ifade eden Avcı, 2026'da bölge turizmine katkıyı sürdüreceklerini belirtti. Keşan Kent Müzesi

Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan bina, 1914'te inşa edildi.

Keşan Kızılay Göçmen Hastanesi ve Keşan Memleket Hastanesi adlarıyla da hizmet veren yapı, 1959-1984 yılları arasında Keşan Devlet Hastanesi, bir dönem de sağlık meslek lisesi olarak kullanıldı.

Keşan Belediyesi'nin projesiyle müzeye dönüştürülen binada, gelenek-görenek, eğitim, ekonomi, üretim, spor ve kültür alanlarına ait 1000'den fazla envanter sergileniyor. Açık toplantı ve konser alanlarıyla da hizmet veren Keşan Kent Müzesi, Çanakkale Savaşı'nda şifa dağıtan hastane olarak restorasyon sonrası 18 Mart 2024'te ziyarete açıldı.