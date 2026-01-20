1890’ların başında Sultan II. Abdülhamid tarafından Çanakkale Boğazı’nın güvenliğini sağlamak üzere inşa edilen tabya, Çanakkale Savaşları sırasında en güçlü savunma yapılarından biriydi. Sahip olduğu topların niteliğiyle öne çıkan yapı, 18 Mart 1915’te İtilaf Devletleri Donanması’nın başlıca hedeflerinden biri haline geldi.
Çanakkale’nin efsane tabyası yeniden doğuyor: Abdülhamid’in mirası dalgalara karşı korunuyor: 440 metrelik dev set
Çanakkale Muharebeleri’nde topçu birliklerinin karargâhı olarak kullanılan Anadolu Hamidiye Tabyası, geleceğe taşınması amacıyla kapsamlı restorasyon çalışmalarından geçiyor.
İlk kez 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen tabyanın 10 boneti (cephaneliği), o tarihten bu yana Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi olarak hizmet veriyor.
Yılların ve coğrafi koşulların etkisiyle yıpranan tarihi yapı için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yeni bir restorasyon projesi başlattı.
İlk etapta 9 ve 10 numaralı bonetlerde sürdürülen çalışmalarda, tavanda su yalıtımı için galvaniz sacdan su oluğu yapıldı, dalgıç pompayla su tahliyesi sağlandı. Bonetlerin üzeri kaydırmaz malzeme ve toprak dolgusuyla kapatıldı, tavan çimentoları kazınarak sıva tamiratı gerçekleştirildi, dış duvarlara hidrolik kireçten kaba ve ince sıva uygulandı.
İç oda, koridor ve dış duvar diplerinde kazı yapıldıktan sonra her bölüme ayrı karot delikleri alındı. Sıva raspası sonrası tuğla tavan ve taş duvarlarda derz açma, yüzey temizliği ve derz işlemleri tamamlandı. Ardından 2 kat fileli tamir harcı ve 1,5 metre yüksekliğinde su yalıtımı yapıldı.
Bonetlerin eski taş duvarıyla 3,5 metre boşluk bırakılarak 440 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde ve ortalama 2 metre yüksekliğinde kıyı koruma seti inşa edildi. Setin bazı noktalarına 40 santimetre çapında borular bırakılarak su tahliyesi sağlandı, iç kısımda moloz taş duvar örüldü.
Restorasyon çalışmaları 9 ve 10 numaralı bonetlerin ardından diğer bonetlerde devam edecek ve yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı açıklamada, tabyanın Çanakkale Savaşları’na tanıklık eden önemli bir mekan olduğunu vurguladı.Kaşdemir, “Uzun yıllardır varlığını sürdüren bu tarihi yapı, coğrafi koşullar ve Boğaz’ın dalgaları nedeniyle yıpranıyor.
Tarihi Alan Başkanlığı olarak bozulmuş kısımları onarıyor, denizle bağlantıyı kontrollü hale getirerek gelecekteki tahribatı önlüyoruz. Yaptığımız set dalgalara karşı güçlü bir koruma sağlıyor. 2026 yılı sonunda çalışmaları tamamlayarak Anadolu Hamidiye Tabyası’nı yeniden halkın kullanımına açacağız.” dedi.
Kaşdemir, tabyanın Çanakkale’de adeta bir Millet Bahçesi niteliğinde olduğunu, bölgede çok sayıda etkinlik düzenlendiğini belirterek, “Hafriyat ve inşaat işlerini hızla bitirerek hem bu tarihi mekanı koruyacak hem de gelecek kuşaklara aktaracağız.” ifadelerini kullandı.
ANADOLU HAMİDEYE TABYASI TARİHÇESİ
Anadolu Hamidiye Tabyası, Çanakkale Boğazı’nın güvenliğini sağlamak amacıyla 1890’ların başında, özellikle 1892 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırıldı. Yapımı, Sultan’ın birçok tabyanın inşasından sorumlu tuttuğu Müşir Asaf Paşa yönetti.
Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyıl sonundaki toprak kayıpları nedeniyle yeni savunma sistemlerine yönelmesiyle tabyalar yaygınlaştı. Anadolu Hamidiye Tabyası da Çanakkale şehir merkezinde (Barbaros Mahallesi, Aziziye Caddesi civarı), denize hâkim yay formunda konumlandırıldı.
Yapıda 10 bonet (cephanelik) ve aralarında yarım dairesel 9 top platformu yer aldı. Bonetlerin iç kısımları moloz taştan, dış kısımları düzgün kesme taştan yapıldı; üzerleri kalın toprak dolgusuyla örtüldü. Dönemin en güçlü toplarına sahip olduğu için Çanakkale Boğazı’nın en önemli savunma yapılarından biri kabul edildi. Komuta karargâhı niteliği taşıdığı için 3. ve 8. bonetler daha geniş ve iki katlı inşa edildi. Boğaz muharebesi öncesi topçu eğitimleri burada yapıldı; kumandanı genellikle Alman bir binbaşı olan, çoğunlukla Alman subayların görev yaptığı tek istihkâmımızdı.
Çanakkale Muharebeleri’nde tabya kritik rol oynadı. 18 Mart 1915’te İtilaf Devletleri Donanması’nın başlıca hedeflerinden biri oldu. Müttefik donanmasının boğazı geçme girişiminde yoğun topçu ateşiyle karşı koydu; örneğin o gün 355/35’lik toplarla 15, 240/35’liklerle 60 mermi attı. Muharebeler boyunca topçu birliklerinin karargâhı olarak kullanıldı. Savaşta bir topu hasar gördü, 3 asker yaralandı, 8 şehit oldu; şehitler tabyanın yanına defnedildi. Deniz zaferinin kazanılmasında önemli katkı sağladı.
Günümüzdeki durumu şöyle gelişti: 1976’da tescillendi. 2014-2018 arası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi; 10 bonet Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi’ne dönüştürüldü ve 2018 Ekim’inde ziyarete açıldı. Alan içinde Kültür Park, Minyatür Gelibolu (kaleler, tabyalar ve şehitliklerin minyatürleri), açık sergileme alanları, amfi tiyatro, çocuk parkı, kafeterya gibi unsurlar oluşturuldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağlandı.
Yıllar içinde coğrafi koşullar ve Boğaz dalgalarının etkisiyle yıprandı. Bu nedenle yeni bir restorasyon projesi başlatıldı; özellikle kıyı koruma seti inşa edildi.
Çalışmalar yıl sonuna kadar sürecek ve 2026 sonunda tamamlanarak halkın kullanımına yeniden açılması planlandı. Bugün hâlâ Çanakkale Zaferi’nin önemli tanıklarından biri olarak ziyaret edilebiliyor.