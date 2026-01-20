Çanakkale’nin efsane tabyası yeniden doğuyor: Abdülhamid’in mirası dalgalara karşı korunuyor: 440 metrelik dev set

Yapıda 10 bonet (cephanelik) ve aralarında yarım dairesel 9 top platformu yer aldı. Bonetlerin iç kısımları moloz taştan, dış kısımları düzgün kesme taştan yapıldı; üzerleri kalın toprak dolgusuyla örtüldü. Dönemin en güçlü toplarına sahip olduğu için Çanakkale Boğazı’nın en önemli savunma yapılarından biri kabul edildi. Komuta karargâhı niteliği taşıdığı için 3. ve 8. bonetler daha geniş ve iki katlı inşa edildi. Boğaz muharebesi öncesi topçu eğitimleri burada yapıldı; kumandanı genellikle Alman bir binbaşı olan, çoğunlukla Alman subayların görev yaptığı tek istihkâmımızdı.