Yeniçağ Gazetesi
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Çanakkale'den geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın üçüncü büyük yarı batık vinç gemisi "Saipem 7000" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Kaynak: AA / DHA
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Çanakkale'den geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı - Resim: 1
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Çanakkale'den geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı - Resim: 2

Gemi, denizlerde, 2 bin metreden daha derin sularda boru döşeyebilen (pipelaying), ikiz vinç sistemiyle tek seferde 14 bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabiliyor.

Gemiye Boğaz geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kıyı Emniyeti-9, Kurtarma-21, Kurtarma-10, Kurtarma-15, Kurtarma-18 römorkörleri eşlik etti.

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Çanakkale'den geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı - Resim: 3

198 metre boy, 135 metre yükseklik ve 117 bin 812 groston ağırlığa sahip.

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Çanakkale'den geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı - Resim: 4

Gemiye Boğaz geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kıyı Emniyeti-9, Kurtarma-21, Kurtarma-10, Kurtarma-15, Kurtarma-18 römorkörleri eşlik etti.

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Çanakkale'den geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı - Resim: 5

Çanakkale Boğazı, geminin geçişi dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale'den geçti: Boğaz trafiğe kapatıldı - Resim: 6

Saipem 7000, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz sağlayan ​​​​​​​Mavi Akım Projesi için Karadeniz'de 2 bin 150 metrelik rekor derinliğe kadar 24 inçlik boru hattı döşemişti.

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