Kaynak: AA

Çanakkale'de tarımsal verimliliği artırmak ve yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "Hasatlı Tarla Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Merkeze bağlı Halileli köyünde üretici Tayfun Barın'a ait 20 dönümlük arazide düzenlenen programa; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya, Ege ve Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü müdürlükleri iş birliği sağladı. Etkinlik kapsamında bölge üreticilerine 13 yerli buğday ve 9 arpa çeşidi yerinde tanıtıldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIĞA KARŞI KALİTELİ TOHUM

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Büyükgaga; artan nüfus, iklim değişikliği, kuraklık ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıların, birim alandan daha yüksek verim ve kaliteli ürün almayı zorunlu kıldığını vurguladı. Hububat tarımında verim ile kaliteyi belirleyen en önemli unsurun doğru tohum seçimi olduğunu ifade eden Büyükgaga, şunları dile getirdi:

"Üreticilerimizin doğru çeşitleri seçebilmeleri, yeni geliştirilen çeşitleri yerinde inceleyebilmeleri ve yeni çeşitlerin bölgemiz şartlarındaki performanslarını değerlendirebilmeleri amacıyla yerli ve milli çeşitlerden oluşan demonstrasyonlara büyük önem veriyoruz. Bu amaçla yerli ve milli çeşitlerden oluşan her türlü demonstrasyonları ilimizin değişik lokasyonlarında kurarak üreticilerimizin hizmetine, bilgisine sunuyoruz. Bugün burada 13 buğday 9 arpa olmak üzere toplam 22 yerli ve milli hububat çeşidinden oluşan demonstrasyonun kurulmasında emeği geçen başta tarımsal araştırma enstitülerimize, teknik personelimize ve demonstrasyon alanını bize tahsis ederek işbirliği yapan değerli üreticilerimize teşekkür ediyorum."

20 DÖNÜMLÜK ALANDA İNCELEME YAPILDI

Programda, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. İrfan Öztürk ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Seda Üçeş, deneme ekimi yapılan yerli buğday ve arpa çeşitlerinin teknik özellikleri ile bölge iklimine uyumu hakkında katılımcılara teknik bilgiler aktardı.