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Kaynak: İHA

Geçtiğimiz şubat ayında kentte büyük paniğe yol açan taşkın sürecinin ardından gerçekleştirilen bu modernizasyon çalışmasıyla, gelecekte yaşanabilecek benzer afetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İşte Atikhisar Barajı'ndaki kritik yenileme çalışmasının detayları ve kışın yaşanan o zorlu günler:

ŞUBAT AYINDA KENTTE ALARM VERİLMİŞTİ: SARIÇAY TAŞMIŞ, TEKNELER BATMIŞTI

Çanakkale kent merkezinin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı, şubat ayındaki yoğun sağanakların ardından tamamen dolmuş ve dolusavakların açılmasıyla barajdan su tahliyesi başlamıştı. Bir hafta boyunca kesintisiz süren tahliye ve sağanak yağışlar, kenti ikiye bölen Sarıçay’ın debisini tehlikeli seviyelere ulaştırmıştı.

Sarıçay yatağındaki taşmalar nedeniyle pazar yeri girişleri trafiğe ve yaya geçişine kapatılmış, çayda bağlı bulunan bazı balıkçı tekneleri batmıştı. Köy minibüslerinin durakları ve nehir kenarındaki bazı işletmeler tamamen sular altında kalırken, minibüs şoförleri araçlarını son anda kurtarabilmişti. Kentte büyük maddi hasara yol açan o anlar dron kameralarına yansımıştı.

DSİ'den hayati müdahale: Hava tahliye ve çelik boru sistemleri sıfırlandı

Yaşanan bu taşkın felaketinin ardından harekete geçen DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ekipleri, barajın su tahliye mekanizmalarını ve yapısal güvenliğini güçlendirmek için düğmeye bastı.

DSİ tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Atikhisar Barajı’nın işletme güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmak adına yürütülen kapsamlı çalışmaların başarıyla sonlandırıldığı açıklandı. Yenileme projesi kapsamında şu teknik adımlar atıldı:

Barajın acil durumlarda güvenli su tahliyesi yapmasını sağlayan hava tahliye sistemleri tamamen modernize edildi.

Baraj altyapısında bulunan 220 metre uzunluğundaki ve 1400 milimetre çapındaki dev çelik boru sistemi baştan aşağı yenilendi.

YENİ KIŞ SEZONU ÖNCESİ ÇANAKKALE RAHAT BİR NEFES ALDI

Yapılan bu yapısal güçlendirmeler sayesinde, Atikhisar Barajı'ndaki ani su yükselmeleri artık çok daha kontrollü ve güvenli bir şekilde yönetilebilecek. Özellikle kış aylarında Sarıçay yatağında tekrar taşkın yaşanması riskinin minimuma indirildiğini belirten yetkililer, yenilenen tesisin Çanakkale halkının hem içme suyu ihtiyacını güvenle karşılamaya devam edeceğini hem de kenti olası su baskınlarından koruyacağını ifade etti.