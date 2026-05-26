Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çanakkale Boğazı’nda seyir halinde olan 23 metre uzunluğundaki bir tekne, Lapseki ilçesi Zincirbozan mevkii önlerinde ani bir makine arızası yaşadı. Arıza nedeniyle akıntıda sürüklenmeye başlayan teknedekiler, durumu hemen yetkililere bildirerek yardım talebinde bulundu.

EKİPLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kısa sürede koordinasyon sağlayarak harekete geçti. Bölgeye acil olarak Sahil Güvenlik Botu ve KEGM-6 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

EMNİYETLE BARINAĞA YANAŞTIRILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, içinde 4 kişinin bulunduğu teknede mahsur kalan vatandaşların güvenliğini sağladı. Başlatılan kurtarma faaliyetleri kapsamında yedeklenen tekne, kontrollü bir şekilde çekilerek Lapseki Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldı.

Operasyonun ardından teknede bulunan 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.