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Kaynak: İHA

Yangın, Çanakkale-İzmir kara yolu kenarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otluk alandaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının arasında kulübesinde mahsur kalan bir köpek dumandan etkilendi.