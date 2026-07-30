Yangın, Çanakkale-İzmir kara yolu kenarında henüz öğrenilemeyen bir nedenle otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otluk alandaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının arasında kulübesinde mahsur kalan bir köpek dumandan etkilendi.
Çanakkale'de otluk alanda yangın: Bir köpek mahsur kaldı
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Çanakkale'de yol kenarında çıkan ot yangınında bölgedeki bir barakada kilitli olan köpek mahsur kaldı.
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