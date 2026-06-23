Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını gören köylüler durumu jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Çanakkale'de orman yangını: Çıkış nedeni herkesi şaşırttı - Resim : 1

Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de orman yangını: Çıkış nedeni herkesi şaşırttı - Resim : 2

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan ilk incelemede tarım arazisi yakınlarında bulunan elektrik tellerine karganın çarpması sonucu yangının çıktığı tespit edildi.

Çanakkale'de orman yangını: Çıkış nedeni herkesi şaşırttı - Resim : 3

Çanakkale'de orman yangını: Çıkış nedeni herkesi şaşırttı - Resim : 4