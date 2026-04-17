Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi E.K., Kahramanmaraş'taki saldırının ardından sosyal medya hesabından "Biz de birileriyiz" yazarak silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı. E.K. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından provokatif paylaşımlar ve tehdit içerikleriyle ilgili 127 kişinin gözaltına alındığını, 1115 internet adresine erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Öte yandan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırıları neticesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, 1115 internet adresine erişim engeli getirilmiştir. Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan 174 şahıs tespit edilmiş, 127 şahıs yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Provokatif nitelik taşıyan, halkı yanıltmaya ve milletimizin huzurunu bozmayı hedef alan paylaşımlara ve faaliyetlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denilmişti.