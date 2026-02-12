Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy yakınlarındaki Demirci Göleti’nde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2’nci Kolordu Komutanlığı ile 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından “Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında, Tabur Görev Kuvveti seviyesinde birlik teşkil edilirken; mekanize piyade, tank ve istihkam bölükleri görev aldı.

YERLİ VE MİLLİ ARAÇLAR KULLANILDI

Faaliyetin intikal ve prova safhalarında silah, araç ve teçhizatlarıyla toplam 171 personel yer aldı. Eğitimde 4 fiberglas bot, 2 zodyak bot, 23 zırhlı araç ve çeşitli destek unsurları kullanıldı.

Ayrıca Komando Alay Komutanlığından 18 personel de tatbikata katıldı.

GERÇEĞE YAKIN SENARYO

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen araç ve teçhizatın kullanıldığı eğitimde, gerçek muharebe ortamında karşılaşılabilecek senaryolar uygulandı.

Tatbikatın, personelin zor arazi ve şartlarda görev yapma kabiliyetini artırmayı amaçladığı belirtildi.