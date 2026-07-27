Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, lastik bot içerisinde bulunan 43 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ayvacık açıklarında hareket halindeki bir lastik botu tespit etti.

3’Ü ÇOCUK 43 KİŞİ YAKALANDI

"KB-103" Sahil Güvenlik botu tarafından düzenlenen operasyonda, Etiyopya, Eritre, Sudan ve Mali uyruklu 3’ü çocuk toplam 43 kaçak göçmen yakalandı.

Ekipler tarafından güvenli şekilde karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için yetkililere teslim edildi.

GÖÇMENLER SEVK MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede kaçak geçişlere karşı denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.