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Kaynak: AA / DHA / İHA

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisi ve meralık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Yangın, Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında çıktı.

Tarım arazisi ile meralık alanda başlayan yangının büyüdüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışma başlattı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına müdahale çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Toraman, yangına 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer ve 145 personelle etkili şekilde müdahale edildiğini bildirdi.

Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

VALİ TORAMAN’DAN YANGIN UYARISI

Vali Toraman, yangın riskinin devam ettiğine dikkat çekerek vatandaşlara da uyarıda bulundu. Toraman, açık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğü açıklandı.