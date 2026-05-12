Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri, doğada yardıma muhtaç haldeki yaban hayvanları için seferber oldu. Operasyon kapsamında;

Sağ gözünden yaralanan 1 kumru,

Doğada bitkin halde bulunan 1 yavru kumru,

Lapseki’de insan müdahalesi nedeniyle kanat telekleri zarar gören 1 genç kerkenez,

Zayıf ve uçamaz halde bulunan 2 kaya güvercini koruma altına alındı.

Ekipler tarafından merkezlere götürülen kuşların sağlık kontrolleri uzman veteriner hekimlerce yapıldı. Beslenme ve rehabilitasyon süreçleri titizlikle yürütülen yaban kuşları, tamamen iyileşmelerinin ardından ekipler tarafından ait oldukları doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Çanakkale DKMP Müdürlüğü, başarılı operasyonun ardından sosyal medya üzerinden önemli bir uyarı mesajı yayımladı. Yaban hayatının sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaban hayatının devamlılığı için doğal işleyişe müdahale edilmemesi gerektiğini hatırlatır; bu süreçte duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza ve görev alan personelimize teşekkür ederiz."