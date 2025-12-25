Türkiye'nin her noktasında düzensiz göçle mücadele sürüyor. Jandarma ve Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak göçmen yakalanıyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 10 kaçak göçmen yakalandı, 2 araca, 16 bin 800 TL ve 100 dolara el konuldu.

Olayla ilgili 3 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevkedilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan 10 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.