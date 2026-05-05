Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında kapsamlı bir denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında 65 bin 151 kişi ve 61 bin 217 araç sorgulandı.

101 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 101 şüpheli ile 12 araç yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

JASAT’TAN NOKTA OPERASYONLAR

Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT ekipleri de birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri tek tek yakaladı. Operasyonlarda dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu, hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.

AĞIR SUÇLARDAN ARANANLAR DA YAKALANDI

Yakalananlar arasında 28 yılın üzerinde hapis cezası bulunan şüphelilerin de yer aldığı öğrenildi. Ayrıca bilişim dolandırıcılığı, tehdit, mühür bozma ve kültür varlıklarına zarar verme suçlarından aranan kişiler de operasyon kapsamında yakalandı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 101 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.