Çanakkale’de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalar çerçevesinde 9 bin 397 şahıs, 2 bin 854 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 23 şüpheli yakalanırken 461 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 481,57 gram narkotik madde, 90 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız silah, 10 adet fişek ele geçirildi. 75 şüpheliye adli işlem yapılırken ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla bırakıldı. ’Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kumar oynağı tespit edilen 14 şüpheli hakkında ise idari işlem yapıldı. Kumar oyununda kullanılan 202 bin TL, bin 200 euro , bin ABD doları, 24 paket iskambil kağıdı, 2 adet yazboz ele geçirildi. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 124 şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.