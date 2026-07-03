Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, 26 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında 4 orta ölçekli operasyona imza attı. Jandarma ekiplerinin eş zamanlı ve kararlı takibi sonucu, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan şahıslar kıskıvrak yakalandı.

OPERASYONDA BOT, MOTOR VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen başarılı operasyonlar neticesinde yakalanan 1 organizatör ve 37 kaçak göçmenin yanı sıra, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan ve suç unsuru teşkil eden birçok araç ve malzemeye de el konuldu. Operasyonlar kapsamında; 1 adet otomobil, 1 adet lastik şişme bot, 1 adet bot motoru ile suçtan elde edildiği belirlenen bin 800 dolar ve 4 bin 655 TL nakit para ele geçirildi.

Uygulanan yasal mevzuatlar gereği, insan kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen otomobil ruhsat sahibine teslim edilirken, yasa dışı geçişin en önemli unsurlarından olan şişme bot ve bot motoru ise yed-i emin otoparkına çekilerek muhafaza altına alındı.

GÖÇMENLER GÖKSEM'E TESLİM EDİLDİ

Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerden, insan kaçakçılığı organizasyonunu yönettiği iddia edilen 1 organizatör hakkında başlatılan adli işlemler adli makamlarca asimetrik olarak devam ediyor. Yakalanan 37 kaçak göçmen ise jandarma komutanlığındaki idari işlemlerinin parmak izi ve kimlik tespit süreçleri dahil olmak üzere eksiksiz tamamlanmasının ardından, sınır dışı edilmek üzere Ayvacık ilçesinde bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildi.