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Kaynak: AA

Malkara-Çanakkale Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otomobil, Gelibolu yakınlarında aynı istikamette ilerleyen LNG yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan otomobil için çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K. isimli vatandaşların kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan diğer 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından yaralılar, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.