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Kaynak: AA

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Burak Kocakaya idaresindeki 17 AHP 337 plakalı hafif ticari araç, Yenice-Balya ilçesi arasındaki Gümüşler Deresi yakınlarında iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Şerife Demiral (32) olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan sürücü Kocakaya ise ambulansla sevk edildiği Yenice Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.