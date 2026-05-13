Jandarma ekipleri tarafından '6284 Sayılı Kanunun Tedbir Kararına Aykırılık' suçundan 3 gün kesinleşmiş zorlama hapis cezası bulunan 3 şüpheli, 'hakaret' suçundan 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma' suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'kamu kurum ve kuruluşlarını vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, 'kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklamaya yönelik kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 40 şüpheli olmak üzere toplam 51 kişi yakalandı.

ARANMASI BULUNAN 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Farklı suçlardan aranması bulunan 51 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak işlemleri için jandarmaya sevk edildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 51 şüpheliden 11'i tutuklandı.