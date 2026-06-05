Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çanakkale'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla özel bir temizlik etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Çanakkale Yat Limanı’nda hem deniz yüzeyinde hem de deniz dibinde temizlik çalışması yürütüldü.

DENİZ DİBİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

İskelede hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar, temizlik için denize dalış gerçekleştirdi. Sualtında yapılan titiz çalışmalar sonucunda denizden;

Çeşitli boyutlarda araç lastikleri,

Çöp kovaları,

Çok sayıda cam, metal ve pet şişe çıkarıldı.

ATIKLAR MARİNADA SERGİLENDİ

Dalgıçlar tarafından çuvallara doldurularak kıyıya taşınan atıklar, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla marina önündeki alanda sergilendi.