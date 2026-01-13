Çanakkale’de bu akşam, klasik ezgilerin ağır ağır salonu dolduracağı özel bir müzik buluşması yaşanacak. Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Türk sanat müziğinin zamana direnen eserleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Şef Orhan Selçuk yönetimindeki konserde, makamların dinginliği ve sözlerin derinliği dinleyicileri geçmişle bugün arasında sessiz bir yolculuğa çıkaracak. Her eser, yalnızca bir melodi değil; hafızada yer etmiş bir duygunun yeniden hatırlanışı olacak.

Kentin kültür sanat takviminde özel bir yere sahip olması beklenen konser, Türk sanat müziğinin zarafetini ve kültürel miras içindeki gücünü bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyor.