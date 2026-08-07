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Kaynak: AA / DHA / İHA

Çanakkale'de yaz aylarıyla birlikte artan orman yangınları dikkat çekici boyutlara ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında 1 Haziran ile 3 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık alan zarar görürken, yangınlara ilişkin çok sayıda adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

44 orman yangınında 541 hektardan fazla alan zarar gördü

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre, 1 Haziran-3 Ağustos tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde 44 orman yangını meydana geldi.

Bu yangınlarda toplam 541,289 hektar ormanlık alan zarar gördü. Aynı dönemde ayrıca 192 kırsal alan yangını da kayıtlara geçti.

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında olaylara karıştığı değerlendirilen 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler uygulanırken, yangınların çıkış nedenlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

BİNLERCE KİŞİYE YANGIN UYARISI YAPILDI

Yangın riskini azaltmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12 ilçede kapsamlı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında 178 tim ve 742 personelin katılımıyla 475 bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Ayrıca bin 315 biçerdöver ve balya makinesi operatörü ile çiftçilere yangınlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

Denetimler sırasında yangın tedbirlerine uymadığı belirlenen 23 kişiye toplam 85 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın etkisini artırdığı yaz döneminde vatandaşlardan orman ve kırsal alanlarda daha dikkatli olmalarını isterken, en küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği uyarısında bulundu.