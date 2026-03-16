18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü nedeniyle kentte etkinlikler sürdürülüyor.Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri TCG Heybeliada, TCG Kınalıada ve TCG Ayvalık ziyaretçilere kapılarını açtı.

Vatandaşlar, açıkta demirli TCG Heybeliada ve TCG Kınalıada korvetlerine Çanakkale İskelesi’nden askeri botlarla ulaşıyor. TCG Ayvalık ise doğrudan Çanakkale İskelesi’nde yer alıyor.

Ziyaretçiler, mihmandar eşliğinde gemileri geziyor ve gemilerin yetenekleri hakkında bilgi alıyor.

TCG Ayvalık’ı ziyaret eden Ahmet Ermin, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünde askeri gemileri gezme imkânı bulduğunu ifade ederek, "Şu anda Türk ordumuzun bu şekilde gemilerinin olduğunu görmek ve bunu deneyimlemek çok güzel. Allah ordumuza zeval vermesin." dedi.

Ailesiyle gemiyi gezen Yakup Serkan Barkol da TCG Ayvalık’ı gezmenin heyecan verici olduğunu belirterek, "Donanmamızda böyle güzel gemilerin olması çok gurur verici. Çocukları getirdik bu ruhu hissetsinler diye. 18 Mart Zaferi'ni tabii ki burada savaşan Mehmetçiklerimiz kadar hissetmeseler bile en azından bu güzel duyguyu şimdiden damarlarında hissedebilsinler diye bu zaferi kutlamak için İstanbul'dan geldik." diye konuştu.

Askeri gemiler yarın da ziyaretçilere açık olacak.