Bilecik’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törene Vali Faik Oktay Sözer ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, protokol üyeleri ile birlikte katıldı.

Çelenk sunma töreni Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile son buldu.

Vali Sözer ve protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Bilecik Şehitliğine geçti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü programı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek tören ile devam edecek.