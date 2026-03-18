Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma törenin ardından Bilecik Şehitliğine geçti.

Vali Sözer ile protokol üyeleri burada şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı. Vali Sözer’in Şehitlik Defterini imzalaması ve saygı atışının ardından anma programı sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki program ile devam etti.