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Kaynak: Haber Merkezi

Türk ve dünya tarihine damga vuran Çanakkale Zaferi anısına düzenlenen Çanakkale Zaferi Koşusu, 2 Ağustos Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi.

3 yaşlı safkan Arap taylarına mahsus yılın en önemli yarışlarından biri olarak gösterilen organizasyonda, Anadolu Tarım İşletmesi'nin yetiştirdiği ve Mehmet Yıldız'ın sahibi olduğu Bodubey (Enderefe – Rengin / Halid), jokeyi Erhan Aktuğ idaresinde birinciliğe ulaştı.

Hikmet Turan'ın antrene ettiği kır erkek tay, 1600 metre çim pistte 1.45.74'lük derecesiyle yarışı kazandı.

İLK BEŞ SIRA BELLİ OLDU

Çanakkale Zaferi Koşusu'nda ikinci sırayı Mehmet Kaya idaresindeki Aziz Dostum (Baba Mevlüt – İlkadım / Bilgin) aldı.

Üçüncü sırada Ayhan Kurşun ile Hürtayfa (Serdümen – Su Zambağı / Bilgin), dördüncü sırada Ahmet Çelik ile Şenoğlan (Gürgökçe – Sudenaz Kız / Zigana), beşinci sırada ise Gökhan Kocakaya ile Baydarbey (Serdümen – Dahi / Bilgin) yer aldı.

Yarışta farklar ise 4 Boy - Burun - 1/2 Boy - 1,5 Boy olarak kayıtlara geçti.

KUPA VE PLAKETLER SAHİPLERİNİ BULDU

Koşuyu kazanan tayın sahibi Mehmet Yıldız'a kupasını Bakırköy Kaymakamı Recai Karal takdim etti.

Safkanın antrenörü adına Mehmet Yıldız'a plaketini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Komisyon Başkanı Can Çobanoğlu verdi.

Jokey Erhan Aktuğ ise plaketini Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul 3. Bölge Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu'nun elinden aldı.