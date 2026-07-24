Kaynak: İHA

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yer alan Yenice-Gönen Barajı'nda, su kullanımı nedeniyle su seviyesinde belirgin bir düşüş yaşandı. Barajın su tutmaya başlamasıyla yıllar önce gözden kaybolan ve Haydaroba köyünü ilçeye bağlayan tarihi Haydaroba Köprüsü, suların geri çekilmesi sonucu tekrar ortaya çıktı.

Hem içme hem de zirai sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki son durumu değerlendiren yöre sakinlerinden Ömür Korucu, yapının uzun bir süredir baraj gölü altında olduğunu hatırlattı. Su miktarının azalmasıyla köprünün gün yüzüne çıktığını belirten Korucu, “Su biraz daha çekildiğinde Haydaroba köyü ile Yenice arasındaki ulaşım bu köprü üzerinden daha kısa mesafeden yapılabilecek" dedi.