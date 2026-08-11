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Kaynak: Haber Merkezi

Daha önce Birinci Dünya Savaşı odaklı yapımlarıyla tanınan geliştirici stüdyo BlackMill Games, yeni oyunu Gallipoli için Gelibolu’da özel bir lansman gerçekleştirdi. Tarihi Alan Başkanlığı’nın davetiyle düzenlenen organizasyonda, yapımın merak edilen Türkiye fiyatlandırması da ilan edildi.

Bölgenin coğrafi yapısını yansıtan haritaları ve Türkçe seslendirme imkanıyla dikkat çeken oyun, platformlara göre farklı fiyat seçenekleriyle sunulacak:

Steam: Küresel satış fiyatı 9,99 dolar olarak belirlenen yapım, çıkışa özel yüzde 25 indirimle 7,5 dolar karşılığında satın alınabilecek.

Epic Games Store: Platformdaki satış etiketi 450 TL olarak belirlendi.

Konsol Platformları: Oyun konsolları tarafında ise fiyat 1.089 TL seviyesinde yer alacak.