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Türkiye’nin 81 ilini ziyaret ederek milyonlarca kişiye ulaşan ve yoğun ilgi gören mobil müze, daha önce Balkanlar’da düzenlenen etkinliklerle soydaşlarımızı Çanakkale Destanı’nın eşsiz hikâyesiyle buluşturmuştu. Geçmiş yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan müze, şimdi de Avrupa’da yaşayan Türk toplumuna tarihimizin önemli bir mirasını taşıyor.

Milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, Çanakkale Savaşları’nın hatırasını canlı tutmak ve tarih bilincini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında Avrupa turunun ilk durağı 1 Haziran’da Almanya’nın Münih kenti oldu. Ziyaretçilere savaş dönemine ait fotoğraflar, arşiv belgeleri, tarihi objeler ve dijital sunumlarla zenginleştirilmiş kapsamlı bir deneyim sunan mobil müze, Münih’in ardından Frankfurt, Berlin, Hamburg, Duisburg ve Köln’de vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın yürüttüğü proje sayesinde Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın Çanakkale’nin manevi mirasını daha yakından tanıması, ecdadın fedakârlıklarını daha iyi anlaması ve bu tarihi mirasın nesilden nesile aktarılması amaçlanıyor. Mobil müze, Avrupa yolculuğu boyunca binlerce ziyaretçiyi Çanakkale Destanı’nın unutulmaz hikâyesiyle buluşturacak.

2026 yılı programı kapsamında Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Kosova’da çok sayıda şehirde ziyaretçi ağırlayacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin durakları şöyle:

Almanya

Berlin Başkonsolosluğu: 8-10 Haziran

Hamburg Başkonsolosluğu: 11-12 Haziran

Duisburg: 15-16 Haziran 2026

Köln Başkonsolosluğu: 17-19 Haziran

Belçika

Maasmechelen: 21 Haziran

Genk: 22 Haziran

Heusden-Zolder: 23 Haziran

Liège: 24 Haziran

Saint-Josse-ten-Noode: 26-27 Haziran

Mons: 28 Haziran

Bulgaristan

Razgrad: 5-7 Temmuz

Hasköy: 8-9 Temmuz

Filibe: 10-11 Temmuz

Kosova

Priştine: 14-15 Temmuz

Mamuşa: 16 Temmuz

Prizren: 17-18 Temmuz

Avrupa ve Balkanlar’ı kapsayan bu geniş kapsamlı program boyunca Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, milletimizin ortak hafızasını ve kahramanlık mirasını sınırların ötesine taşıyarak binlerce ziyaretçiye tarih yolculuğu yaşatmayı sürdürecek.