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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre; 2 gün boyunca kentte genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle Çanakkale Valiliği tarafından yangın riski uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Dikkat! Orman yangını riski çok yüksek. Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün ve yarın ilimizde orman yangını açısından kritik hava koşulları beklenmektedir. Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr, düşük nem.

Bu süreçte vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur. Açık alanda ateş yakmayın.

Sigara izmaritlerini tabiata atmayın. Anız yakmayın. Duman veya yangın gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Ormanlarımızı, tabiatımızı ve tüm canlılarımızı birlikte koruyalım. Bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açmasına izin vermeyelim" denildi.