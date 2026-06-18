Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) tarafından yapılan yazılı açıklamada 4 gün boyunca yangın riskinin yüksek olduğu için dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Çanakkale OBM tarafından yüksek yangın riskine karşı sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgemizde bugünden itibaren dört gün boyunca şiddetli rüzgarların etkili olması beklenmektedir. Bu süreçte tarla temizliği gibi amaçlarla ateş yakılmaması, izin verilen alanlar dışında piknik yapılmaması, önlem alınmadan zirai faaliyette bulunulmaması, ormanlık alanlarda veya çevresinde duman, ateş ya da şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde, vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması rica olunur" denildi.

YANGINDA HAYAT KURTARAN ADIMLAR

Bir yangınla karşılaşıldığında sakin kalmak ve hızlı hareket etmek hayat kurtarır. Duman veya ateş görüldüğünde ilk iş, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak tam adresi bildirmektir.

Eğer yangın küçükse ve güvenli bir kaçış yolu varsa, yangın söndürme tüpüyle müdahale edilebilir. Ancak alevler büyümüşse ortam hemen tahliye edilmelidir.

Dumanlı alanlardan çıkarken zehirlenmemek için eğilerek veya sürünerek ilerlenmeli, ağız ve burun ıslak bir bezle kapatılmalıdır. Tahliye sırasında kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Odadan çıkarken yangının yayılmasını yavaşlatmak için kapılar mutlaka kapatılmalıdır. Güvenli alana ulaşıldığında ise ekiplere durum bildirilmelidir.